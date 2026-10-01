Вместо красивых кадров — клещи и паразиты: как правильно организовать осеннюю фотосессию в листве, чтобы не навредить своему здоровью

Когда листья подбрасывают ради эффектного кадра, вместе с ними в воздух попадают пыль, бактерии и споры плесени, способные спровоцировать аллергию и раздражение дыхательных путей. Об этом РИАМО рассказал терапевт Матвей Ждан.

– Опавшая листва – это идеальная среда для плесени, грибов, личинок насекомых и клещей. При подбрасывании листьев в воздух поднимается взвесь из спор, пыли и бактерий, что может вызвать сильное раздражение дыхательных путей и аллергические реакции, – пояснил Ждан.

По словам медика, соприкосновение с листвой способно вызвать не только аллергическую реакцию, но и грибковые заболевания кожи, а у людей со сниженным иммунитетом возможны инфекционные и воспалительные осложнения.

Он объяснил, что в сырой листве могут оставаться паразиты и возбудители кишечных инфекций, прежде всего в местах выгула собак. Уменьшить риск "неприятных последствий" осенней фотосессии можно, если одеться по погоде и выбрать сухой участок, который хорошо прогревается и освещается солнцем, подчеркнул специалист.

Осенью мокрые опавшие листья устилают тротуары и дорожки, превращая обычную прогулку в настоящее испытание. Падение на таком скользком "ковре" может закончиться как обычным ушибом, так и переломом с длительным лечением в стационаре. О такой опасности в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала Мария Авкопашвили, травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области.