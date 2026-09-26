Клещи атаковали тысячи кузбассовцев - есть случаи заражения опасными болезнями

С начала сезона в Кузбассе по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились уже порядка 27 тысяч человек.
Управление Роспотребнадзора по Кузбассу ответило на официальный запрос редакции VSE42.Ru, предоставив статистику по итогам сезона активности клещей. Согласно данным медицинских организаций, на 16 сентября 2026 года в больницы обратились 27 тысяч человек.
За тот же период в регионе зарегистрировано 69 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 112 случаев иксодового клещевого боррелиоза, 2 случая гранулоцитарного анаплазмоза человека и 1 случай моноцитарного эрлихиоза человека.
– Согласно данным медицинских организаций, в Кузбассе на 16.09.2026 с начала сезона обратилось в медицинские организации по поводу присасывания клещей 27 тысяч человек, – говорится в ответе ведомства.
Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что бабье лето в Кузбассе привело не только к повторному цветению цветов, но и активизации таёжных кровопийц.