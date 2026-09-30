Медвежья охота: кузбассовцев с ружьями зовут в суровые рейды по сигналам 112

В Кузбассе охотникам предложили присоединиться к рейдам против медведей. Об этом сообщили в министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона.

Оказалось, что многие охотники уже включились в работу – они ищут хищников в населённых пунктах и патрулируют прилегающие территории. В министерстве такую инициативу только приветствуют.

– Предлагаем охотникам принять участие в выездах по проверке сигналов, поступивших на номер 112, в составе оперативных мобильных групп министерства, – говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к рейдам, нужно обратиться к государственному инспектору в своей территории. Узнать номер инспектора можно в региональной диспетчерской по телефону (3842) 54-04-14.

Медведи не оставляют кузбассовцев в покое. Ранее VSE42.RU сообщал, в Осинниках на фоне жалоб на хищников еще и отменили трамваи. Также в соцсетях Новокузнецка распространилось видео как косолапый устроил пир на Кузнецком кладбище.