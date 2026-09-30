Яд оставляет "отпечаток" на сердце: кузбасский врач назвал опасные сигналы отравления

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал в своем телеграм-канале о том, как электрокардиограмма помогает определить отравление.

Так, при передозировке некоторых снотворных и антидепрессантов линия на ЭКГ начинает "расплываться" – зубцы становятся шире. При отравлении препаратами на основе дигоксина, который содержится в сердечных каплях, могут появляться опасные перебои в ритме.

Серьезные изменения происходят и при отравлении пестицидами.

– На ЭКГ появляется удлинение интервала QT – это значит, что сердце "замирает" дольше, чем нужно. Такое состояние может привести к внезапной остановке сердца, – пояснил Константин Сиворонов.

При отравлении угарным газом сердце испытывает недостаток кислорода. На электрокардиограмме это выглядит как признаки инфаркта.

Некоторые виды крысиных ядов также способны нарушать работу сердца – в частности, вызывать замедление пульса и аритмии. Изменения на ЭКГ помогают заподозрить такое воздействие, после чего диагноз уточняют с помощью анализов.

При внезапной потере сознания, судорогах или необычном пульсе врачи скорой помощи сначала делают ЭКГ.

– Иногда именно ЭКГ становится тем самым сигналом, который позволяет ввести противоядие вовремя, – уточнил токсиколог.

Ранее стало известно, что из кузбасских аптек срочно убрали иностранный препарат от паразитов, так как его признали опасным.