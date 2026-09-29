Риск поражения мозга: в Кузбассе срочно прекращены продажи лекарства

В Кузбассе, как и во всей стране, экстренно прекращают продажи противогельминтного препарата "Декарис", рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов. Он пояснил, что это связано с выявленными рисками от действующего вещества – левамизола.

– Главная причина – риск лейкоэнцефалопатии. Это редкое, но крайне тяжёлое поражение белого вещества головного мозга. Ключевая опасность в том, что лейкоэнцефалопатия может развиться даже после однократного приёма левамизола, – сказал Сиворонов.

Симптомы: мышечная слабость, нарушения речи, спутанность сознания, проблемы с координацией и парезы (неполный паралич).

Токсиколог указывает, что ещё в феврале Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало отозвать все препараты на основе этого вещества, а в США его запретили ещё в 90-е.

Тем, у кого после приёма препарата появились подозрительные симптомы, токсиколог советует немедленно обратиться к врачу.