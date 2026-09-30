Ни денег, ни любви: ночная жажда романтики привела нижегородца в полицию

В полицию Выксы с заявлением об обмане обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что, будучи нетрезвым, обнаружил в интернете сайт с объявлениями об интимных услугах и позвонил по размещённому там номеру. Ответивший потребовал внести предоплату, после чего мужчина перечислил 4 000 рублей. Позже ему снова позвонили и попросили перевести ещё 14 000 рублей якобы для "завершения заказа". Тогда россиянин понял, что столкнулся с мошенниками, и перестал с ними общаться.

Ситуация обернулась уголовным делом о мошенничестве. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников и задержать их. Об этом пишет ИА "ВремяН".