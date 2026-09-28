Парень из Кузбасса загребал миллионы у стариков - подробности

В Кемеровском округе заключили под стражу куратора курьеров-мошенников. Его подозревают в серии хищений у жителей Кузбасса и Томской области. Об этом сообщили в Полиции Кузбасса.

Как рассказали в ведомстве, в августе этого года в дежурную часть отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу обратился 74-летний житель посёлка Металлплощадка. Он заявил, что неизвестные обманным путём похитили у него деньги.

– Сумма причиненного ущерба составила более 10,5 млн рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбасса.

Полицейские выяснили, как разворачивалась схема. Потерпевшему в мессенджере позвонил незнакомец, который представился работником правоохранительных органов. Он сообщил, будто в Москве по подозрению в финансировании терроризма задержан человек с доверенностью на имя пенсионера. Звонивший убедил мужчину "задекларировать" накопления, чтобы избежать уголовной ответственности.

В течение месяца пенсионер обналичивал сбережения и передавал их курьерам по кодовому слову "апельсин". Кроме того, по указанию злоумышленников он продал свой Volkswagen Touareg за 1,5 млн рублей и по тому же кодовому слову отдал деньги пособникам аферистов. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Всего он отдал аферистам более 10,5 млн рублей.

Для раскрытия преступления полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу вместе с сотрудниками отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу задержали на территории областного центра 18-летнего местного жителя.

В ходе первых следственных действий установили, что задержанный принял предложение незаконного заработка в интернете и стал участником преступной схемы обмана. Впоследствии он вовлёк в неё троих знакомых. Руководя курьерами, он называл им адреса, которые получал от неизвестного куратора, принимал от них похищенные деньги и перечислял по указанным реквизитам. Ранее курьеров задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий: двое из них заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде.

Сейчас установлена причастность 18-летнего задержанного к трём аналогичным преступлениям в Томске, а также к семи мошенничествам в отношении жителей Кузбасса.

– Общая сумма причиненного ущерба превышает 15 млн рублей, – подчеркнули в ГУ МВД по Кузбассу.

Следователь ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу расследует многоэпизодное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальная мера наказания по этой статье – 10 лет лишения свободы.

По ходатайству следователя фигуранта суд заключил под стражу.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке отправили в колонию на 4,5 года местного жителя, который годами помогал мошенникам проворачивать незаконные финансовые схемы.