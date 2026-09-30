Автобусы из Новосибирска в Кузбасс отменили – что ответил Минтранс

Ранее стало известно об отмене ряда рейсов из Новосибирска в города Кузбасса. В частности, было сокращено расписание автобусов в Белово, Прокопьевск, Новокузнецк и другие населенные пункты. Причиной стали многомиллионные долги.

В Минтрансе Кузбасса редакции VSE42.RU рассказали, что сейчас в штатном режиме выполняются автобусные рейсы из Новосибирска в Кемерово и Белово. До этих городов пассажиры могут добраться на внутриобластных маршрутах из других населенных пунктов региона. Также для жителей Новокузнецка остается железнодорожное сообщение с Новосибирском.

– С транспортными предприятиями, временно приостановившими работу на маршрутах, проводятся переговоры о возобновлении перевозок, – отметили в ведомстве.

Ознакомиться с актуальным расписанием автобусов, приобрести билеты либо оформить возврат средств можно на сайте – вкузбасс.рф. Получить информацию также можно в кассах автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов.

В министерстве добавили, что держат ситуацию на контроле.