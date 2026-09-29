В Кузбассе массово отменили автобусные рейсы

В Кузбассе массово отменяют автобусные рейсы – пассажиры остаются ни с чем, а перевозчики бьют тревогу. Согласно информации сайта вкузбасс.рф, из расписания пропали сразу несколько отправлений из Новокузнецка на Новосибирск: напротив них в расписании стоит пометка "Рейс отменён". Люди, которые заранее планировали поездку, теперь вынуждены искать другие варианты.

Как сообщает NGS.RU, причину отмены объяснили сами перевозчики. По их словам, всё дело в проблемах с принимающей стороной – государственным учреждением "Кузбасспассажиравтотранс". Транспортные компании утверждают: организация не выполняет условия договоров и не перечисляет им деньги за работу.

Причём проблемы, по словам транспортных компаний, начались ещё в 2024 году. С тех пор ситуация, судя по всему, только ухудшалась – и в итоге привела к массовой отмене рейсов.

Учредитель компании "Сибирские ресурсосберегающие технологии" Сергей Ермаков заявил НГС, что задолженность перед его организацией сейчас составляет около 20 миллионов рублей.

Перевозчики приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.