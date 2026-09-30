Автобусы из Новосибирска в Кузбасс отменяют: долги достигли 100 млн

Автобусные рейсы из Новосибирска в Кузбасс начали отменять. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на онлайн-табло новосибирского автовокзала.

Выяснилось, что сняли больше половины рейсов в Новокузнецк. О том, почему так вышло, рассказал Валерий Ильенко – председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области.

По его словам, "Кузбасспассажиравтотранс" задолжал четырём-пяти перевозчикам из Новосибирской области. Каждому – в среднем по 20 млн рублей. В сумме набежало около 100 млн. Ильенко объяснил: в Кузбассе перевозчик и вокзал – это одно юридическое лицо. Все деньги, которые зарабатывает предприятие, уходят на латание дыр в его же бюджете, а не на оплату услуг перевозчиков. Так будет продолжаться, пока юрлица не разделят. В Новосибирске, добавил он, похожая история была 10 лет назад.

Проблемы с оплатой, по словам Ильенко, начались ещё в 2024 году. Перевозчикам перечисляют только часть суммы, а долг всё растёт.

Транспортники уже обращались в федеральные органы, чтобы решить вопрос, но пока глухо. Минтранс Кузбасса в курсе и обещает посодействовать, однако ситуация не сдвигается. Поэтому и урезали расписание рейсов из Новосибирска в Белово, Прокопьевск, Новокузнецк и другие города.

При этом Ильенко назвал это "предупредительным шагом" со стороны новосибирских перевозчиков. Он считает, что всё наладится в ближайшее время, ведь страдают в первую очередь пассажиры.

В пресс-службе Минтранса Кемеровской области Интерфаксу сообщили: рейсы в Новосибирск по-прежнему ходят из Кемерово и Белово. А жителям Новокузнецка доступен железнодорожный маршрут до Новосибирска. С предприятиями, которые временно встали на маршрутах, ведут переговоры о возобновлении перевозок.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе массово отменили автобусные рейсы, тогда из расписания пропали несколько отправлений из Новокузнецка на Новосибирск.