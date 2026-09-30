Успейте до десяти: ортопед назвал идеальный возраст для лечения плоскостопия

В беседе с изданием "Газета.Ru", ортопед Дедов рассказал, что современные дети сталкиваются с плоскостопием чаще. Причина – быстрый рост, при котором кости обгоняют развитие мышц и связок. Заболевание бывает поперечным (расширяется передняя часть стопы) и продольным (уплощается вся стопа).

Лечение по возрастам

4–5 лет: Оптимальное время для старта лечения. Применяются ортопедические стельки и обувь с жестким задником. При правильном подходе плоскостопие излечивается к 10 годам.

Оптимальное время для старта лечения. Применяются ортопедические стельки и обувь с жестким задником. При правильном подходе плоскостопие излечивается к 10 годам. 14–15 лет: Если деформация сохранилась, врачи могут назначить операцию.

Если деформация сохранилась, врачи могут назначить операцию. После 40 лет: Стопа полностью сформирована, исправить ее нельзя. Стельки используются только для снятия боли и усталости.

– После сорока лет стопа уже сформировалась, поэтому изменить ее значительно сложнее. Основная задача – разгрузить стопу, уменьшить боль и быструю утомляемость. Для этого используют стельки. Они могут быть полезны и в тридцать два года, и в пятьдесят два, и в семьдесят два. Это не означает, что плоскостопие исправлено, – сказал медик.

Нужна ли операция?

Хирургическое вмешательство, особенно при продольном плоскостопии, очень травматично. Если стельки и правильная обувь купируют боль, операция не требуется.

Рекомендации по выбору обуви

Мужчинам: Классические туфли с каблуком около 1,5 см.

Женщинам: Кроссовки. Высокие каблуки сильно перегружают передний отдел стопы.

Также врач назвал опасную обувь. Речь идет о кедах и слипонах на тонкой плоской подошве. Они быстро приводят к усталости и болям в ногах.