Что происходит на стройке в Рудничном бору в Кемерове - фото

Внутри уже начали монтировать перегородки и приступили к отделке. Пространство зонировали функционально: здесь разместят технические помещения, методический кабинет, зону для хранения инвентаря, тренажёрные залы, санузлы и душевые. Особое внимание уделили специфике школы: предусмотрели отдельное помещение с хорошей вентиляцией для смазки лыж – раньше такой возможности не было. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья сделают пандус на центральном входе, отдельные санузлы и душевые, а также беспороговый пол.

Отмечается, что главная задача, которую ставили изначально, – сохранить природную среду. Сосны рядом разрослись, поэтому проект предусмотрел свободное пространство вокруг деревьев. Часть отмостки спроектировали с учётом близрастущих вечнозелёных. На время работ все сосны укрыли досками, чтобы избежать повреждений.

Работы идут по графику. Объект планируют сдать до конца года.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Рудничном бору запланировали стройку на 92 млн рублей. А кемеровские биологи потребовали дебатов – они считают, что Рудничный бор под угрозой из-за вырубки подлеска.