Что происходит на стройке в Рудничном бору в Кемерове - фото

В Рудничном бору Кемерова возводят модульное здание Спортивной школы олимпийского резерва №3 – внутри уже начали отделку.
В Рудничном бору Кемерова на месте разобранного аварийного корпуса возводят модульное здание Спортивной школы олимпийского резерва №3. Об этом сообщили в администрации города.
По их данным, новая лёгкая конструкция полностью повторяет прежнюю. Площадь – около 900 квадратных метров, участок тот же.
Специалисты уже прошли ключевые этапы. Стены возвели, кровлю смонтировали, стеклопакеты установили, слив обустроили и бетонную отмостку залили. Сейчас завершают обшивку стен панелями. Само здание с зелёной крышей и стенами под дерево органично вписалось в Рудничный бор.
– Модульная конструкция отличается лёгкостью и одновременно высокой энергоэффективностью – в здании будет комфортно в любое время года, – отметили в администрации города Кемерова.
Внутри уже начали монтировать перегородки и приступили к отделке. Пространство зонировали функционально: здесь разместят технические помещения, методический кабинет, зону для хранения инвентаря, тренажёрные залы, санузлы и душевые. Особое внимание уделили специфике школы: предусмотрели отдельное помещение с хорошей вентиляцией для смазки лыж – раньше такой возможности не было. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья сделают пандус на центральном входе, отдельные санузлы и душевые, а также беспороговый пол.
Отмечается, что главная задача, которую ставили изначально, – сохранить природную среду. Сосны рядом разрослись, поэтому проект предусмотрел свободное пространство вокруг деревьев. Часть отмостки спроектировали с учётом близрастущих вечнозелёных. На время работ все сосны укрыли досками, чтобы избежать повреждений.
Работы идут по графику. Объект планируют сдать до конца года.
Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Рудничном бору запланировали стройку на 92 млн рублей. А кемеровские биологи потребовали дебатов – они считают, что Рудничный бор под угрозой из-за вырубки подлеска.