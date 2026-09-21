Кемеровские биологи требуют дебатов: Рудничный бор на грани уничтожения

Инициативная группа, выступающая в защиту ООПТ "Природный комплекс "Рудничный бор"", заявила о тревожной ситуации из-за начавшейся в лесу сплошной вырубки подлеска. По мнению активистов, городская администрация руководствуется псевдонаучными рекомендациями Кузбасского ботанического сада Института экологии человека, которые фактически позволяют разрушать сложившуюся таёжную экосистему.

В спорном документе кустарники, в том числе рябина, калина и черёмуха, названы препятствием для естественного возобновления сосны. Поэтому его авторы предложили полностью расчищать нижний ярус леса и ежегодно проводить выкашивание.

Биолог, автор Красной книги Кузбасса Ирина Тарасова и другие экозащитники изучили методические рекомендации и сочли их псевдонаучными. Они утверждают, что составители документа подменяют исходные понятия и рассматривают охраняемую таёжную территорию как обычный участок лесных культур, за которым можно ухаживать по принципу городского парка.

Активисты также обратили внимание на несогласованность и небрежность отдельных положений. Так, расположенный на правом берегу бор назван санитарно-защитной зоной между предприятиями "Кокс" и "Азот", хотя оба объекта находятся на левобережье Томи. Кроме того, территорию характеризуют как "сухой бор" с песчаными почвами и мхами. Экозащитники настаивают, что в действительности речь идёт о тайге на тяжёлых подзолистых почвах, где плотный подлесок является естественной частью природной среды.

Защитники Рудничного бора считают, что полное удаление кустарников не принесёт пользы, а разрушит уникальный местный микроклимат и может стать причиной исчезновения реликтовых растений.

В сложившейся ситуации инициативная группа предложила представителям Института экологии, в том числе профессору А. Куприянову, провести открытые дебаты в СМИ. Активисты намерены на конкретных фактах показать противоречивость предлагаемых решений – от неверного определения почвенно-экологических типов леса до расхождений с собственными отчётами учёных.

– Ведь на основе этих "рекомендаций", в отсутствие необходимого по закону проекта лесоустройства и правил ухода за лесами, совершаются вырубки в Рудничном бору, которые могут привести к гибели саморегулирующейся таёжной экосистемы, – написали экозащитники в своем открытом обращении в соцсетях.

Вырубка леса в Кузбассе – один из самых горячих вопросов. Ранее VSE42.RU рассказывал, что в Тяжинском округе задержали 45-летнего жителя посёлка Чулым: он нанес ущерб лесному фонду в 1,2 млн.