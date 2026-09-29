В Кузбассе стартовал новый сезон программы «ЕВРАЗ: Люди будущего»

В Кузбассе начался новый сезон программы развития детских проектных инициатив "ЕВРАЗ: Люди будущего". Тема сезона – "Экосистема для жизни". В этом году школьники и студенты будут искать идеи для создания комфортной среды вокруг себя – от природоохранной до цифровой среды и культуры отношений.
В Сибири к программе присоединились 40 команд из пяти муниципалитетов. Участниками стали старшеклассники, студенты колледжей и вузов, а также педагоги из Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Таштагольского и Гурьевского округов.
Первое знакомство с программой прошло в формате очной проектной сессии. Ребята сразу приступили к работе над идеями, обсудили их с экспертами и смогли понять, как превратить задумку в полноценный проект.
Тема сезона будет раскрыта в проектах по следующим направлениям:
- "Экосистема города – чистый воздух и вода" (экология природы: мусор, воздух, вода);
- "Экосистема доверия – твой близкий круг" (экология отношений: буллинг, дружба, поддержка);
- "Экосистема здоровья – то, что ты ешь" (экология питания: здоровая еда, осознанность);
- "Экосистема профессий – твое место в будущем" (профориентация: выбор пути);
- "Экосистема информации – твой цифровой мир" (цифровая среда: соцсети, безопасность);
- "Экосистема команды – как мы работаем вместе" (команда и сообщество).
В течение восьми месяцев участников ждут обучающие и экспертные встречи. Они научатся создавать и развивать проекты, презентовать свои идеи, находить ресурсы для их реализации, заниматься волонтерством и фандрайзингом. Также ребята смогут пообщаться с авторами уже реализованных социальных инициатив.
У лучших идей будет возможность перейти от слов к делу. Участники смогут получить микрогранты на апробацию своих проектов, а лидеров самых эффективных команд пригласят на профильную смену в лагерь "Детская Республика "Поленово"" в Тульской области.
Отдельные возможности предусмотрены и для педагогов-кураторов. Они смогут пройти обучение по социальному проектированию и получить удостоверение о повышении квалификации.
Программа уже несколько лет помогает молодым кузбассовцам превращать собственные идеи в реальные проекты. За это время ЕВРАЗ вложил в развитие юных талантов Сибири 23,6 млн рублей, а команды региона дополнительно привлекли около 10 млн рублей грантовых средств на реализацию своих инициатив.
Инвестиции в развитие юных талантов на Урале составили 24 млн руб. За время действия программы в регионе реализовано почти 90 проектов.
– Программа "ЕВРАЗ: Люди будущего" – это инвестиции компании в раскрытие потенциала молодёжи и в устойчивое развитие территорий нашего присутствия. Тема нового сезона позволяет ребятам увидеть, как их инициативы могут менять среду вокруг: от личного круга общения до городской экологии и цифровой культуры. Поддержка проектных команд, обучение, гранты и возможности для педагогов – всё это формирует реальную экосистему возможностей. Именно так мы помогаем молодым людям не просто мечтать, а действовать и брать ответственность за своё будущее и будущее своих городов, – подчеркнула директор ЕВРАЗа по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности Мария Дронова.