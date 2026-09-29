В Кузбассе стартовал новый сезон программы «ЕВРАЗ: Люди будущего»

В Сибири к программе присоединились 40 команд из пяти муниципалитетов. Участниками стали старшеклассники, студенты колледжей и вузов, а также педагоги из Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Таштагольского и Гурьевского округов.

Первое знакомство с программой прошло в формате очной проектной сессии. Ребята сразу приступили к работе над идеями, обсудили их с экспертами и смогли понять, как превратить задумку в полноценный проект.

Тема сезона будет раскрыта в проектах по следующим направлениям:

"Экосистема города – чистый воздух и вода" (экология природы: мусор, воздух, вода);

"Экосистема доверия – твой близкий круг" (экология отношений: буллинг, дружба, поддержка);

"Экосистема здоровья – то, что ты ешь" (экология питания: здоровая еда, осознанность);

"Экосистема профессий – твое место в будущем" (профориентация: выбор пути);

"Экосистема информации – твой цифровой мир" (цифровая среда: соцсети, безопасность);

"Экосистема команды – как мы работаем вместе" (команда и сообщество).

В течение восьми месяцев участников ждут обучающие и экспертные встречи. Они научатся создавать и развивать проекты, презентовать свои идеи, находить ресурсы для их реализации, заниматься волонтерством и фандрайзингом. Также ребята смогут пообщаться с авторами уже реализованных социальных инициатив.