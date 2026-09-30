Кузбасские горняки снова без денег: долги на скандальной шахте растут

Ситуация на шахте "Спиридоновская" в Киселёвске, где задолженность по зарплате сохраняется с мая 2025 года, осложнилась. В августе суд ввёл на предприятии внешнее управление, сообщил первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

Сейчас погашать долги перед работниками удаётся только за счёт добычи угля на открытом участке шахты. С начала года там добыли 149 тысяч тонн, что позволило выплатить часть задолженности.

– Но в июле добыча на участке фактически остановилась и была возобновлена только в конце августа. Это привело к тому, что долг снова начал расти. По словам руководства "Спиридоновской", замена подрядчиков на открытых горных работах не дала должного результата. Для выхода на плановые объёмы добычи необходимы дополнительные средства, – сообщил Андрей Панов по итогам заседания с собственниками и руководством шахты.

По имеющейся информации, собственник приступил к поиску необходимых средств. Встречи с нынешними и бывшими сотрудниками продолжаются: на них людей информируют о положении дел на предприятии.

Проблема с зарплатами в Кузбассе касается не только шахтёров. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове экс-директор фирмы задолжал сотрудникам больше 4 млн рублей – расследование уже завершено, а дело ушло в суд. А в Анжеро-Судженске гендиректор коммерческой организации больше года держал без зарплаты 8 работников – тогда долг превысил 980 тысяч рублей.