Кемеровский директор-миллионер задолжал 4 млн кузбассовцам

В Кемерове завершили расследование уголовного дела о невыплате зарплаты работникам коммерческой организации. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

Фигурантом стал бывший генеральный директор фирмы. Его обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – это частичная невыплата свыше трёх месяцев зарплаты и других положенных по закону выплат, а также полная невыплата свыше двух месяцев.

По версии следствия, с июня 2025 года по март 2026-го обвиняемый, будучи учредителем и генеральным директором, систематически не платил людям. В итоге за это время перед 38 работниками предприятия накопился долг больше 4 млн рублей. При этом деньги у мужчины были – он мог закрыть задолженность, но не стал.

Нарушение трудовых прав работников выявили во время прокурорской проверки. Материалы передали в следственные органы, где им дали оценку и возбудили уголовное дело.

Редакция VSE42.RU уточнила у осведомленного источника, что это была за фирма.

– Деятельность автомобильного грузового транспорта, – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Чтобы обеспечить исполнение приговора, суд по ходатайству следствия арестовал счета и имущество фигуранта на сумму больше 4 млн рублей. В рамках расследования допросили более 50 работников и должностных лиц организации, изъяли нужную документацию и провели бухгалтерскую судебную экспертизу.

Доказательств собрано достаточно – уголовное дело с обвинительным заключением ушло в суд.