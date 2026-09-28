Кемеровский директор-миллионер задолжал 4 млн кузбассовцам

Экс-директор кемеровской фирмы задолжал сотрудникам больше 4 млн рублей и теперь отправится под суд.
В Кемерове завершили расследование уголовного дела о невыплате зарплаты работникам коммерческой организации. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.
Фигурантом стал бывший генеральный директор фирмы. Его обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – это частичная невыплата свыше трёх месяцев зарплаты и других положенных по закону выплат, а также полная невыплата свыше двух месяцев.
По версии следствия, с июня 2025 года по март 2026-го обвиняемый, будучи учредителем и генеральным директором, систематически не платил людям. В итоге за это время перед 38 работниками предприятия накопился долг больше 4 млн рублей. При этом деньги у мужчины были – он мог закрыть задолженность, но не стал.
Нарушение трудовых прав работников выявили во время прокурорской проверки. Материалы передали в следственные органы, где им дали оценку и возбудили уголовное дело.
Редакция VSE42.RU уточнила у осведомленного источника, что это была за фирма.
– Деятельность автомобильного грузового транспорта, – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Чтобы обеспечить исполнение приговора, суд по ходатайству следствия арестовал счета и имущество фигуранта на сумму больше 4 млн рублей. В рамках расследования допросили более 50 работников и должностных лиц организации, изъяли нужную документацию и провели бухгалтерскую судебную экспертизу.
Доказательств собрано достаточно – уголовное дело с обвинительным заключением ушло в суд.