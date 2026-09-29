Производитель прокомментировал экстренное изъятие лекарства из кузбасских аптек

Венгерская компания "Гедеон Рихтер" приостановила поставки средства от гельминтов "Декарис" в Россию, так как регистрационное удостоверение на препарат было отозвано. Это связано с выявлением рисков от действующего вещества – левамизол, пояснили сайту VSE42.Ru в фармацевтической компании.

– Как только нам стало известно об этом заключении, мы незамедлительно приостановили поставки препарата и запустили предусмотренную регуляторную процедуру по отзыву препарата, – сказал гендиректор "Гедеон Рихтер" в России Оливер Кёнке.

В компании подчёркивают, что внимательно следят за решениями регуляторных органов и сразу реагируют на появление новых данных о безопасности лекарств.

Ранее во вторник главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал, что продажи препарата от глистов экстренно свёрнуты из-за выявленных рисков поражения головного мозга.