Поборы или пожертвования? Мэрия Кемерова сообщила важное о скандальной школе

Жители кемеровского микрорайона Пионер пожаловались в редакцию VSE42.Ru на то, что складываются деньгами на учебные материалы и прочие вещи для школы. Мать ребёнка, который ходит в школу №32, сообщила, что их уговаривали сложиться на новые жалюзи и учебники.

– Упорно убеждали всех скинуться на новые жалюзи. При этом те, которые висели в классе, были нормальные! А ещё в том году заставляли складываться на новые учебники, а на руки мы в итоге получили старые! Теперь платить за них отказываемся, – сокрушается собеседница.

Она задаётся вопросом, законно ли это и почему у школы нет своих денег.

В администрации Кемерова нам пояснили, что это никакие не поборы: родители детей "самостоятельно определяют возможность оказания помощи школе".

– Была проведена замена жалюзи, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Приобретение жалюзи проводилось на средства добровольных родительских пожертвований, – сказали в мэрии.

Что касается учебников, они закупаются из средств общеобразовательной субвенции, выделяемой школе на учебные расходы, и за счёт иных законных источников – например, на добровольные родительские пожертвования.

– Целевые средства добровольных родительских пожертвований на приобретение учебников переводились родителями на расчётный счёт школы, – указали в горадминистрации.

На собранные с родителей деньги куплены 63 комплекта учебников математики в двух частях для 4 класса. Ведомство заверяет, что директор школы предоставляет отчёты о тратах родительскому комитету и в родительских чатах, все приобретённые учебники выданы детям.

Напомним, родители учеников этой школы также пожаловались на страшный потолок. После этого там назначили обследование.