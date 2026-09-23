В кемеровской школе после жалоб родителей идёт срочное обследование

В средней школе №32 в кемеровском Пионере срочно обследуют потолок в классе, рассказали сайту VSE42.Ru в горадминистрации.
По предварительной информации от директора школы, летом проводили косметический ремонт, на потолке отслоились набелы и участки штукатурки по швам. Потолок, утверждает директор, не аварийный и не представляет опасности. Тем не менее назначено обследование.
– Комплексное обследование состояния потолков в здании школы будет проведено 23 сентября, по его итогам будет принято решение о ремонте, – сказали в мэрии.
Ранее редакция VSE42.Ru рассказывала, что родители пожаловались на жуткое состояние потолка в школе и заявили, что руководство отказывается проводить нормальный ремонт.