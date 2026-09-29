Чичерина споёт на открытии матча Россия – Намибия

Перед футбольной встречей России и Намибии в Екатеринбурге выступит заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина.
Певица Юлия Чичерина примет участие в церемонии открытия матча Россия – Намибия, который пройдёт в Екатеринбурге. Об этом изданию "КП-Екатеринбург" рассказал концертный директор певицы.
– Мы планируем такое выступление, – поделился с журналистами представитель команды Чичериной.
Заслуженная артистка РФ откроет товарищескую игру сезона, намеченную на 3 октября на "Екатеринбург-Арене". Церемонию посвятят 40-летию Свердловского рок-клуба. Для зрителей подготовят тематическое шоу и номера музыкальных коллективов. Российская сборная по футболу впервые сыграет в уральской столице.