Забывчивость или снижение слуха? Врач раскрыла скрытые триггеры деменции

Главный внештатный специалист-гериатр РФ Ольга Ткачева в беседе с изданием "Газета.Ru" назвала снижение слуха и нелеченое ухудшение зрения факторами риска развития деменции. При этом, как отметила эксперт, прямой связи нет.

– Снижение слуха, как и нелеченное ухудшение зрения, входит в число модифицируемых факторов риска деменции. При этом речь не идет о прямой и неизбежной связи: снижение слуха и ухудшение зрения не означают, что у человека обязательно развивается деменция. Однако своевременная коррекция сенсорных нарушений рассматривается как одна из составляющих профилактики когнитивного снижения, – сказала врач.

Важная деталь: кажущиеся проблемы с памятью или вниманием у пожилых людей часто оказываются следствием плохого слуха. Врачи рекомендуют вовремя проверять и корректировать зрение и слух для профилактики возрастных изменений мозга.

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