Правило радуги: какие овощи сделают иммунитет вашего ребенка практически непробиваемым

Как рассказала нутрициолог Юлия Чернобровкина в беседе с NEWS.ru, чтобы укрепить иммунную систему ребенка, стоит добавить в его питание сладкий перец и томаты. Эксперт отметила, что овощное разнообразие помогает получать с едой больше разных полезных компонентов.

– Для укрепления иммунитета в детском меню желательно чередовать разные овощи. Их состав отличается: морковь и тыква содержат каротиноиды, сладкий перец – витамин С, томаты – ликопин. Чем разнообразнее овощная часть рациона, тем шире набор полезных веществ, которые ребенок получает с пищей, – посоветовала нутрициолог.

Чернобровкина предложила собирать тарелку по правилу "ешь радугу": обилие разноцветных фруктов и овощей сделает питание полезнее. Игровой подход помогает детям с большим интересом пробовать разные овощи и фрукты, передает 360.ru.