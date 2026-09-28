Удар по почкам: чем опасна любимая многими квашеная капуста и сколько граммов можно съедать

Как отметила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", квашеная капуста и соленья богаты витамином С, но таят скрытую угрозу. Из-за высокой кислотности, грубой клетчатки и обилия соли эти закуски агрессивно воздействуют на организм.

Кому стоит отказаться от солений:

Пациентам с язвой, панкреатитом, ГЭРБ и гастритом с повышенной кислотностью.

Людям с гипертонией и болезнями почек. Соль задерживает жидкость и повышает давление.

Страдающим подагрой. Пурины в капусте и рассоле провоцируют приступы болезни.

По словам медика, существуют риски и для здоровых людей.

– Даже у людей без диагностированных заболеваний чрезмерное увлечение осенними заготовками может вызвать дискомфорт. Среди возможных последствий "сезонного переедания" – раздражение слизистой, изжога, боли в эпигастрии и вздутие живота, – предупредила Волкова.

Как есть без вреда:

Безопасная норма – 100–150 граммов. При регулярном дискомфорте после еды сократите порцию и обратитесь к врачу.

Также о популярном осеннем блюде рассказала и диетолог Александра Шепелева в беседе с изданием REGIONS.Ru. По ее словам, квашеная капуста – полезный ферментированный продукт, но она остается вкусной закуской, а не лекарством, способным заменить врачебные назначения. Доказательств того, что квашеная капуста способна лечить гипертонию, инфекции или другие заболевания, недостаточно.