Массовые задержки вылетов: в Кузбассе люди томятся в аэропортах - подключилась прокуратура

Сегодня, 29 сентября, в нескольких городах Сибири произошли задержки авиарейсов в Москву и Сочи.

Ситуация затронула международные аэропорты Омск-Центральный им. Д.М. Карбышева, Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина, Новокузнецк им. Б.В. Волынова и Кемерово им. А.А. Леонова. Задержки объявлены у авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия".

Судя по данным онлайн-табло кемеровского аэропорта, сегодняшний рейс в Москву перенесли с 8:10 на 18:10. В Новокузнецке тоже изменили время вылета утреннего рейса в столицу. Его отправление перенесли с 7:50 на 12:50.

– Омской, Новосибирской, Новокузнецкой и Кемеровской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Напомним, в аэропортах Кузбасса регулярно задерживают авиарейсы. Иногда пассажирам приходится ждать своего вылета по 14 часов.