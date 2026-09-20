В аэропортах Кузбасса задержали несколько авиарейсов

Сегодня, 20 сентября, в аэропортах Кемерова и Новокузнецка задержали несколько рейсов. Данные об этом появились на онлайн-табло воздушных гаваней.

В областном центре Кузбасса задерживается вылет самолета в Сухум – вместо 12:00 рейс отправится только в 16:45. Соответственно, сдвинулось и прибытие рейса из Сухума.



Из аэропорта Новокузнецка также с задержкой вылетает самолет в Сухум. Кроме того, задержан вылет авиарейса в Казань – вместо 09:25 он отправится в 12:15. Прибытие самолета из Казани тоже задерживается.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что авиакомпания Nordwind Airlines переводит часть сочинской программы полётов в Сухум.