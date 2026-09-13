"До октября мы, возможно, не доживем": кузбассовцы в ужасе от наглых медведей

Крупный медведь вышел к кузбассовцам в районе ДК "Шахтер" на улице Луначарского, 5 в Осинниках. Жители рассказали о встрече с хищником в мессенджере МАХ в канале "Подслушано Осинники и Калтан".

– Вышел миша большой, будьте осторожны, – написал автор сообщения, добавив, что уже позвонил по номеру 112.

В комментариях жители рассказали, что медведь, по их словам, уже облюбовал частные участки.

– Так он спит у меня в огороде <…> С работы идти домой страшно. Звонила вчера в 112 сказали нет людей. А мне что делать? Он под два метра, когда встает на задние лапы.

По словам местных жителей, первый звонок о хищнике поступил примерно в 20:00, однако почти к 23:00 сообщения о медведе продолжали появляться.

– Вот вам и реагирование оперативное. Вывод: никому мы не нужны, – написал один из участников обсуждения.

Жители также утверждают, что медведь представляет реальную угрозу для других животных.

– Он уже на белок нацелился, позавчера хотел собаку мою с цепи сожрать. До октября мы все, возможно, не доживем, – эмоционально написала женщина.

Напомним, ранее мы писали о том, что кузбассовцам из-за медведей запретили ходить в леса.