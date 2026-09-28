В Кузбассе дети штурмовали вышку сотовой связи - чем все кончилось

В Междуреченске сотрудники полиции привлекли к ответственности местных жителей, чьи дети забрались на вышку сотовой связи. Об этом рассказали в Полиции Кузбасса.

Как сообщили в ведомстве, во время мониторинга интернета полицейские наткнулись на видеозапись. На кадрах было видно, как трое несовершеннолетних карабкаются на вышку сотовой связи в Междуреченске.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД России "Междуреченский" взялись за проверку и вычислили ребят.

– Ими оказались трое школьников в возрасте 10, 11 и 13 лет, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Учащихся и их законных представителей пригласили в отдел полиции.

Как выяснилось, во время прогулки дети увидели вышку мобильной связи. Люк, который ведёт на лестницу, оказался открыт. Школьники решили подняться наверх, чтобы полюбоваться городом с высоты.

Полицейские поговорили с подростками и объяснили, чем опасны такие забавы. А вот родителям пришлось отвечать по всей строгости: на них составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.