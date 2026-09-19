"Ждете беды?": кузбасские школьники залезли на вышку связи – соцсети

Трое школьников забрались на вышку связи в Междуреченске. Кадры с опасными играми появились в соцсетях.
В Междуреченске на вышке связи возле школы №1 заметили троих школьников. Опасную прогулку очевидец снял на видео и опубликовал 18 сентября в телеграм-канале "Подслушано Междуреченск Мыски".
– Сегодня около 1 школы увидел троих школьников на вышке связи! Родители, у вас есть запасные дети?! – написал автор публикации.
По словам очевидца, заметив, что их снимают на видео, школьники быстро спустились и убежали.
– И сразу вопрос к нашим службам, почему свободный доступ к этим вышкам? Ждёте беды? – возмутился кузбассовец.
Дети в Кузбассе уже не первый раз устраивают опасные игры на высоте. Так, например, в одном из городов группа подростков прыгала на краше многоэтажки.