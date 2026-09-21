Иллюзия приватности: что категорически нельзя рассказывать нейросетям

В беседе с изданием "Абзац" эксперт по кибербезопасности Павел Мельников рассказал, что в ИИ-сервисы не следует загружать персональные сведения, логины, пароли, а также информацию, связанную с бизнесом или работой по найму. По словам специалиста, попадание таких сведений в чат-боты увеличивает вероятность мошенничества и иных незаконных действий.

Мельников отметил, что опубликованная в интернете информация, в том числе переданная ИИ-сервисам, с момента размещения может оказаться доступной посторонним. При использовании современных технологий пользователям стоит сохранять бдительность, но и здесь важно не перегибать с контролем. Как добавил Мельников, разработчики чат-ботов должны соблюдать требования законодательства и обеспечивать надежную защиту личных сведений, однако осторожность со стороны самого человека лишней не будет.

– Конфиденциальную информацию, которая для вас важна, не стоит передавать в чат-боты. Это все, что касается персональных данных, по которым субъекта можно установить. Также это затрагивает всю финансовую информацию, различные коды доступа, логины, пароли. Предосторожности могут касаться и всех тех данных, которые для вас представляют какую-то ценность в силу неизвестности другим лицам, – отметил IT-эксперт.

Например, специалистам, предпринимателям и наемным сотрудникам не рекомендуется раскрывать сведения о работодателе и своих рабочих обязанностях. Семейные и личные фотографии тоже лучше держать подальше от посторонних.