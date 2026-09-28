Чай превращается в отраву? Врач объяснил, почему оставленный надолго напиток меняет вкус

В беседе с изданием "Лента.ру" медик опроверг одно из наиболее распространённых заблуждений о напитке. Как рассказал эксперт, через несколько часов после приготовления чай сам по себе не превращается в яд.

По словам эксперта, нельзя устанавливать точный срок – например, три или пять часов, – по истечении которого чай якобы начинает угрожать здоровью, превращаясь в яд. При этом он всё же порекомендовал не держать приготовленный напиток долго при комнатной температуре. Особую осторожность следует соблюдать, если в чай добавлены молоко, сливки или другие скоропортящиеся продукты, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Если напиток стоит открытым, в него могут попадать микроорганизмы из воздуха, с посуды или других поверхностей. При комнатной температуре их количество со временем может увеличиваться. Именно поэтому готовые продукты и напитки, которые могут поддерживать рост микроорганизмов, не рекомендуется долго хранить без охлаждения, – пояснил Решетников.

Эксперт добавил, что потемнение чая или усиление его терпкости через несколько часов вовсе не говорит о появлении в напитке ядовитых веществ, передает REGIONS.Ru. После приготовления в чае по-прежнему идут химические реакции, а взаимодействие с кислородом способно менять аромат и вкусовые свойства. Как заверил врач, речь идёт скорее о качестве чая, а не о том, что он превратился в отраву.