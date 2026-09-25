Осенний уют может сделать только хуже: когда плед и сериалы превращаются в ловушку

Домашний уют может обернуться добровольной изоляцией, рассказала интернет-изданию "Подмосковью Сегодня" психолог Евгения Максимова.

По её словам, с холодами отказаться от прогулки и остаться дома становится проще. "Само по себе нахождение дома и просмотр сериалов не опасны, если вы восстанавливаете силы после работы", – отметила специалист.

Проблема начинается, когда такой образ жизни становится постоянным и заменяет реальные контакты.

"Если вместо общения вы каждый раз выбираете сериал, а физическая активность заменяется лежанием на диване, стоит насторожиться", – предупредила Максимова.

Тревожные сигналы – сокращение контактов, одиночество и упадок сил, подавленность, перепады настроения, снижение качества жизни. Если это длится долго, психолог советует не откладывать визит к специалисту.

После пандемии и удалёнки проблема стала актуальнее. Заставлять себя постоянно быть среди людей не нужно – важнее вернуть занятия, требующие выхода из дома: спорт, курсы, кружки, городские мероприятия.

"Для психического здоровья необходимы физическая активность и общение", – пояснила эксперт.

Вечер под пледом может быть нормальным отдыхом. Вопрос лишь в том, остаётся ли он частью жизни или становится её заменой.