Почему мифы о раке груди опаснее самой болезни – число больных россиянок растёт

Миф 1. Рак появляется из-за обид на мужа, непролитых слёз, недостатка секса или "кармического наказания".

На самом деле стресс действительно подавляет иммунитет и может ускорить рост уже изменённых клеток. Но мутации вызывают совсем другие факторы: курение, ожирение, радиация, канцерогены, онковирусы (ВПЧ, вирус гепатита) и наследственность.

– "Расплата" – вредный миф, вызывающий вину и мешающий лечению, – подчёркивает Евгений Ледин.

Миф 2. Бюстгальтер с косточками пережимает лимфоток и провоцирует рак.

Крупное исследование с участием 1500 женщин показало: ни обычный, ни "косточковый" бюстгальтер риск не повышают. Продукты обмена действительно могут скапливаться в тканях груди, но их роль в развитии опухоли не доказана.

Миф 3. Дезодоранты с алюминием опасны.

Алюминий лишь временно блокирует потовые протоки и практически не проникает вглубь тканей. Научные данные связи с раком груди не подтверждают.

Миф 4. Травма груди может "запустить" опухоль.

Ушиб не вызывает генетических мутаций. Он способен привести к гематоме или жировому уплотнению, которые иногда принимают за опухоль. Зато травма часто становится поводом для обследования – и именно оно выявляет настоящую проблему.

Миф 5. Женщины выше 175 см болеют чаще.

Здесь миф оказался не совсем вымыслом. Каждые дополнительные 10 см роста повышают риск примерно на 17%. У женщин выше 175 см он примерно на 20% выше, чем у тех, кто ниже 160 см. Причина – повышенный уровень инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), который стимулирует деление клеток.