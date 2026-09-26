"Майонезное" ДТП произошло в Кузбассе - шокирующие кадры

Необычная авария произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк 22 сентября. По данным из соцсетей, местом происшествия стал участок трассы Кемерово-Новокузнецк возле посёлка Лучшево. Здесь столкнулись грузовик, перевозивший партию майонеза, и автогрейдер.

По предварительной информации, водитель грузовой машины якобы не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автогрейдер. От удара грузовик отбросило в дорожное ограждение. Именно из-за характера груза происшествие уже окрестили "майонезным" ДТП.

Пользователи соцсетей сообщают, что в результате случившегося никто не пострадал. Однако сам груз получил повреждения. Кадрами делится "Прокопьевск.ру".

Напомним, ранее мы уже писали об этом ДТП, однако было неизвестно, какой груз перевозился в транспортной средстве.