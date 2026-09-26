Пернатый захват: гуси оккупировали двор в Кемерове - жители в шоке

Пост с информацией о произошедшем появился в соцсетях. Так, необычную картину наблюдали жители дома на улице Дзержинского, 27 в Кемерове. По словам пользователя Сети, по двору разгуливали гуси. В соцсетях также появились кадры, на которых видно, как целая толпа гусей неспешно ходит по территории двора.

На опубликованных записях птицы гуляют по траве и щиплют ее, не обращая внимания на происходящее вокруг. Неподалеку от них припаркованы машины.

Так, гуси свободно перемещались по двору, чем немало удивили местных жителей.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что неожиданную гостью встретили ночью жители Новокузнецка. Видео опубликовали в соцсетях.