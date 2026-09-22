Трасса в "муке": трактор и грузовик устроили белый замес в Кузбассе

В соцсетях Новокузнецка появилось видео ДТП. В одном из городских сообществ автор выложил публикацию и рассказал, что на трассе Белово – Новокузнецк грузовик со стройматериалами врезался в трактор.

На кадрах, прикреплённых к видеозаписи, действительно можно заметить последствия аварии. На месте происшествия присутствует газель дорожной службы. Кабина фургона, который по словам очевидцев влетел в трактор, сильно повреждена, а по трассе разбросаны, предположительно, стройматериалы. Белый порошок буквально укрыл дорогу белой пеленой.

Напомним, что на дорогах Кузбасса регулярно происходят происшествия. Ранее VSE42.RU подробно сообщал, сколько ДТП произошло с 14 по 20 сентября, сколько человек погибли, получили травмы и сколько нарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции.