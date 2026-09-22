Черти и ведьмы: что за гриб из Кузбасса отправляет в жуткий наркотрип – миколог

В Кузбассе можно встретить гриб, токсины которого способны вызывать тяжелые нарушения сознания. Речь идет о спорынье – паразитическом грибе, поражающем злаковые культуры. Об этом журналисту VSE42.RU рассказала миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ Александра Филиппова.

Спорынья выглядит как темные "рожки", которые вместо зерен выступают из колоса. Гриб содержит алкалоиды – токсичные вещества, способные вызывать эффект, похожий на действие ЛСД.

По словам Филипповой, особенно опасной спорынья была в Средние века. Тогда зараженное зерно могли перемалывать вместе с обычным, а токсины попадали в муку и затем в хлеб.

– Ее могли случайно съесть, когда она попадала в хлеб. Особенно это было широко распространено в средневековой Европе. В склероциях спорыньи, которые вместо зерен торчат из колоса, "рожках" по-простому, содержатся опасные алкалоиды лизергиновой кислоты, – объяснила миколог.

Отравление алкалоидами спорыньи называется эрготизмом. Оно может сопровождаться сильными спазмами и сужением кровеносных сосудов. В тяжелых случаях возникают мучительные боли, судороги и галлюцинации.

Именно с такими эффектами некоторые исследователи связывают средневековые рассказы о ведьмах и "одержимости". В книге "Христианство и спорынья" приводится версия о том, что употребление зараженного зерна могло способствовать появлению пугающих галлюцинаций, которые люди воспринимали как встречу с нечистой силой.

При этом спорынья встречается и сегодня. По словам миколога, недавно она сама заметила гриб во время прогулки по городу.

– Я сегодня шла по полянке и увидела, что спорынья торчит из колосков одного из злаков – пырея ползучего, – рассказала специалист.

Полностью исключить риск контакта со спорыньей невозможно, однако сейчас зараженное зерно контролируют специальные службы.

Миколог подчеркнула, что эти грибы крайне опасны и их категорически запрещено есть.

Напомним, ранее кузбассовцам рассказали о вреде микродозинга мухоморов.