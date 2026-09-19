"Бомба замедленного действия": в Кузбассе повсеместно продают ядовитые грибы

Об опасности свинушек журналисту VSE42.RU рассказала миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ Александра Филиппова.

По словам специалиста, вокруг свинушек до сих пор идут споры. Некоторые люди едят их годами и утверждают, что никогда не сталкивались с последствиями. Однако сама миколог считает, что свинушки ядовиты.

– Во-первых, в них содержится токсин такой же, как в мухоморах, хотя и в гораздо меньших количествах. Во-вторых, в них содержатся вещества, которые повышают свертываемость крови – лектины. В результате могут образовываться тромбы, которые способны закупоривать сосуды и приводить к очень печальным последствиям, – объяснила Александра Филиппова.

Особенно опасным специалист считает то, что негативный эффект может проявиться не сразу. Даже если человек ел свинушки много раз и чувствовал себя нормально, это еще не означает, что гриб безопасен.

– Стоит предупредить, что это бомба замедленного действия. Эффект накопления может в какой-то момент дать о себе знать, – отметила миколог.

По словам Филипповой, существуют и документально зафиксированные случаи тяжелого отравления такими грибами.

При этом свинушки на рынках Кузбасса, по словам биолога, продаются практически повсеместно и встречаются там в большом количестве.

Подробнее о грибных местах в Кемеровской области и сюрпризах на тихой охоте читайте в нашем материале – "Восемь футбольных полей под землей: миколог раскрыла тайную жизнь грибов Кузбасса".