Страшная авария в Кузбассе: легковушка превратилась в груду металла

О серьезной аварии на Запсибе в Новокузнецке сообщили подписчики местных сообществ в соцсетях. По их словам, произошло жесткое ДТП, последствия которого оказались крайне тяжелыми. Очевидцы опубликовали кадры с места.

– Случилась страшная авария. Господи, хоть бы все выжили, – пишет подписчица, делясь кадрами.

На распространенных в соцсетях видео заметно, что легковушка в результате перевернулась. Автомобиль получил настолько серьезные повреждения, что, судя по кадрам, превратился буквально в груду металла.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Кемерове лось бросился ночью под колеса авто и умер.