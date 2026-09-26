В Кузбассе из за всплеска ОРВИ школьники уходят на дистант - власти

Министерство образования Кузбасса ответило на официальный запрос редакции VSE42.Ru о том, сколько школ, детсадов, отдельных классов и групп переведено на дистанционное обучение и по каким причинам.

По данным ведомства на 21 сентября, на карантине из-за роста заболеваемости находятся три образовательных учреждения в двух территориях – детский сад и две школы. Но это не всё.

– <...> десять групп в девяти дошкольных образовательных организациях в пяти муниципальных образованиях, одиннадцать классов в пяти школах в пяти территориях, – подчеркивается в ответе.

В ведомстве также уточняют, что решение о временном переводе обучающихся на дистанционный формат обучения принимает администрация муниципального образования.

Отдельно в ведомстве отметили, что в территориях Кузбасса, где установлен режим повышенной готовности из-за медведей, техническая возможность перевода образовательного процесса в дистанционный формат полностью обеспечена. С персоналом образовательных организаций и педагогическими коллективами проведены дополнительные инструктажи по алгоритмам действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Напомним, с 14 по 20 сентября в Кузбассе зарегистрировали 17 тысяч случаев ОРВИ. Это на 10,1 % больше, чем на предыдущей неделе.

Кроме того, ранее также стало известно, сколько за сезон в регионе уже ликвидировано медведей.