Променяли внуков на колонку: чем опасны умные гаджеты для пенсионеров

Как рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, умные колонки несут скрытую угрозу для здоровья пенсионеров. В беседе с изданием "Абзац" медик выделил три главных риска от чрезмерного увлечения этими гаджетами:

1. Опасное самолечение. Пожилые люди часто пытаются использовать советы искусственного интеллекта в медицинских целях.

2. Когнитивная деградация. Иллюзия живого общения с устройством заменяет пенсионерам чтение и поиск новой информации. Мозг перестает тренироваться, что ведет к потере памяти и снижению интеллекта.

– Вторая опасность – уход в виртуальный мир, когда пожилой человек начинает общаться с устройством как с обычным собеседником. Снижается потребность читать, получать какую-то информацию, тренировать память, мозг перестает работать – это ведет к потере когнитивных функций, – сказал врач.

3. Физическое угасание. Гаджеты провоцируют затворничество. Отказ от пеших прогулок отключает мышцы ног, которые помогают перекачивать кровь. В результате критически замедляется кровообращение внутренних органов.

Медицинские опасения подтверждает журнал Scientific Reports. Исследования доказывают: малоподвижный образ жизни и постоянное сидение дома ускоряют старение иммунных клеток и снижают естественную защиту организма от вирусов, передает 360.ru.

Для сохранения здоровья и долголетия пожилым людям жизненно необходимы регулярные прогулки на свежем воздухе, чтение и реальное человеческое общение.