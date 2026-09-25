Мгновенно снимает рабочий стресс: психолог объяснил, какая картинка на компьютере помогает расслабиться

Как отметил эксперт в беседе с изданием "Абзац", морской вид, установленный в качестве заставки на компьютере, способен снизить напряжение и помочь расслабиться. На подсознательном уровне такое изображение может связываться с безграничными возможностями и создавать ощущение защищённости.

– Море – одна из тех стихий, возле которых человек исторически жил. Тут есть определенное притяжение человека к этой среде. Кроме этого, море дает ощущение спокойствия, силы, красоты и какого-то пространства. Это огромный простор, входящий в горизонт, – пояснил психолог.

Костеренко добавил, что при взгляде на широкую водную поверхность у человека возникает чувство, будто "впереди есть будущее". Эксперт уточнил, что подобная реакция формируется на уровне психики.