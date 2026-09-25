Криминальная геология: как тайная дорога довела директора сахалинской компании до суда

Работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России "Южно-Сахалинск" обнаружили незаконную рубку насаждений в защитных лесах городского округа. Размер причиненного вреда признали особо крупным. Об этом сообщает издание Sakh.online со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.

Оперативно-розыскные мероприятия показали, что 48-летний учредитель и глава коммерческой организации получил разрешение на геологическое изучение недр, после чего организовал строительство технической дороги через лесной массив с привлечением спецтехники. Однако документов, позволяющих повреждать лесные насаждения, у него не было.

Как полагают правоохранители, эти действия совершили преднамеренно и из корыстных соображений, нанеся лесу значительный вред. Предварительно установлено, что до состояния, при котором дальнейший рост невозможен, повреждены 496 берез и 3107 экземпляров подлеска. Материальный ущерб составил более 2,5 миллиона рублей.

Следственное управление УМВД России "Южно-Сахалинск" возбудило уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в форме подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие еще идет. По соответствующей статье подозреваемому может грозить до 7 лет лишения свободы.