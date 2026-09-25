Из арматуры ЕВРАЗ ЗСМК строят современные жилые комплексы в Кузбассе

Сейчас специальная серия представлена двумя вариантами арматуры. Оба обеспечивают надежное сцепление с бетоном и рассчитаны на сейсмические нагрузки до 7 баллов, а при определенных условиях – до 9 баллов. Прокат класса прочности 500 МПа подходит для разных видов строительства, а арматура с пределом текучести свыше 600 МПа предназначена для конструкций, испытывающих повышенные нагрузки.

Использование такой арматуры позволяет уменьшить металлоемкость несущих конструкций и получить заметную экономию. Например, при строительстве восьми 25-этажных домов в микрорайоне 7В Кемерова расход арматуры удалось сократить на 9%, а экономический эффект составил 60 млн рублей.

Еще один пример – ЖК "Лесная Поляна". Здесь применение кузбасской арматуры позволило снизить расход металла примерно на 80 тонн и сэкономить около 4,8 млн рублей.

Арматуру ЕВРАЗ ЗСМК также планируют использовать при строительстве крупных проектов – квартала "Семейный парк" в Новокузнецке и ЖК "Моне" в Кемерове.