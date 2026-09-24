Ребенок кричит и лезет в драку? Психолог назвала скрытые причины агрессии у девочек

Агрессивное поведение у девочки в школе может быть связано сразу с несколькими факторами. О том, что способно провоцировать вспышки ярости у подростков, журналисту VSE42.RU рассказала психолог Алия Ибрагимова.

Одним из факторов специалист считает длительную травлю в коллективе. Если девочка долго сталкивалась с унижением, но не получала помощи взрослых, у нее может появиться ощущение, что защищать себя придется самостоятельно.

Повлиять может и ситуация в семье. Ребенок, который годами наблюдает, как конфликты решаются криком или физической силой, способен усвоить такую модель поведения как привычный способ реагирования на кризисные ситуации.

Еще одна проблема – отсутствие взрослого, которому подросток может довериться.

– Когда каждая жалоба заканчивается фразой "разбирайся сам" или "не преувеличивай", ребёнок перестаёт обращаться и остаётся с проблемой один, – отметила Алия Ибрагимова.

Наконец, причиной резких изменений в поведении может быть невыявленное психическое расстройство. По словам психолога, у подростков депрессивные состояния не всегда проявляются очевидной грустью – иногда они сопровождаются раздражительностью, вспышками гнева и повышенной агрессивностью.

Напомним, ранее кузбассовцам рассказывали, почему школьницы все чаще нападают на людей и почему агрессия девочек по-настоящему опасна.