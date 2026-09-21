"От девочек такого не ждут": почему школьницы все чаще нападают на людей – психолог

Девочки все чаще оказываются в центре внимания из-за драк и агрессивного поведения. Так, например, в Красноярском крае школьница напала на учительницу 1 сентября. А ученица из Прокопьевска публиковала в соцсетях материалы, пропагандирующие нападение на школы.

Психолог Алия Ибрагимова рассказала журналисту VSE42.RU, почему это происходит.

По словам специалиста, достоверных данных о том, что подростковая агрессия среди девочек выросла именно в последние годы, нет. При этом такие случаи действительно стали заметнее: информация быстро распространяется в соцсетях и попадает в новости.

Главной причиной психолог считает нарушение привычного ожидания.

– От мальчика драку общество ждёт и пропускает мимо, от девочки – нет, и каждый эпизод превращается в инфоповод. Поэтому корректнее говорить об увеличении видимой части; сама частота могла остаться прежней, – подчеркнула Алия Ибрагимова.

Однако психолог отмечает и реальное изменение в характере проявления агрессии. По ее словам, агрессия девочек чаще стала выходить в прямую, физическую форму.