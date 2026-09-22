"Выглядит как взрыв": почему агрессия девочек по-настоящему опасна – психолог

Подростковая агрессия у девочек может долго оставаться незаметной, а затем неожиданно вылиться в сильную эмоциональную вспышку. Психолог Алия Ибрагимова рассказала журналисту VSE42.RU, чем такое поведение отличается от типичной подростковой агрессии у мальчиков.

По словам специалиста, традиционно девочки чаще выражали агрессию непрямыми способами – через бойкот, слухи, исключение из компании или попытки испортить репутацию сверстницы. За открытый конфликт девочек осуждали сильнее, поэтому негативные эмоции чаще приходилось скрывать.

Отсюда первое отличие – агрессия дольше копится и реже разряжается по частям. Мальчик, у которого ссора вылилась в потасовку на перемене, снимает напряжение сразу же, а девочка способна переживать обиду неделями.

– Девочка чаще удерживает злость внутри неделями, и когда сдерживание срывается, вспышка получается несоразмерной поводу. Со стороны это выглядит как беспричинный взрыв, хотя накопление шло долго, – отметила Алия Абрамова.

Еще одна особенность связана с отношениями. Для девочек-подростков особенно значимы социальные связи, поэтому триггером обычно становятся предательство, унижение на глазах у других или публичный разрыв дружбы. В таких ситуациях агрессия может восприниматься самим подростком как попытка восстановить справедливость.

Психолог также обращает внимание на еще одну особенность – направленность на себя. По словам специалиста, у девочек негативные эмоции могут проявляться не только во внешних конфликтах, но и в аутоагрессивном поведении, в том числе в расстройстве пищевого поведения.

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