Порадовались и хватит: яйца и не только резко подорожали в Кузбассе

По данным Кемеровостата, которые опубликованы в четверг, в Кузбассе с 14 по 21 сентября стали дороже такие товары, как печенье - на 3,8%, яйца - на 3,5%,чёрный чай - на 2,1%, бананы - на 2%.

При этом несколькими часами ранее сообщалось, что яйца в Кузбассе дешевеют четыре месяца подряд - с мая по август.

Зато подешевели за неделю капуста - на 6,6%, репчатый лук - на 6,4%, морковь - на 5,6%, яблоки - на 2,6%, огурцы - на 1,6%.

В среднем за неделю десяток яиц подорожал с 70,38 до 72,78 рубля, килограмм бананов - с 145,43 до 148,32 рубля. Кило капусты подешевел с 41,20 до 38,51 рубля, моркови - с 52,46 до 49,46 рубля, огурцов - с 99,02 до 97,41 рубля.