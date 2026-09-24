Порадовались и хватит: яйца и не только резко подорожали в Кузбассе

Сразу после новости о том, что в Кузбассе четыре месяца подряд дешевеют яйца, стало известно, что на пятый они подорожали. Также цены растут на другие продукты и топливо.
По данным Кемеровостата, которые опубликованы в четверг, в Кузбассе с 14 по 21 сентября стали дороже такие товары, как печенье - на 3,8%, яйца - на 3,5%,чёрный чай - на 2,1%, бананы - на 2%.
При этом несколькими часами ранее сообщалось, что яйца в Кузбассе дешевеют четыре месяца подряд - с мая по август.
Зато подешевели за неделю капуста - на 6,6%, репчатый лук - на 6,4%, морковь - на 5,6%, яблоки - на 2,6%, огурцы - на 1,6%.
В среднем за неделю десяток яиц подорожал с 70,38 до 72,78 рубля, килограмм бананов - с 145,43 до 148,32 рубля. Кило капусты подешевел с 41,20 до 38,51 рубля, моркови - с 52,46 до 49,46 рубля, огурцов - с 99,02 до 97,41 рубля.
Бензин дорожает и одновременно дешевеет. Литр АИ-92 стал дешевле на 0,3%, в среднем с 69,84 до 69,67 рубля, дизельное топливо - на 1,7%, с 83,95 до 82,49 рубля.
А вот АИ-95 стал дороже на 1,1%, в среднем с 75,60 до 76,45 рубля. АИ-98 и выше - на 2,3%, с 102,38 до 104,84 рубля.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе вернулись лимиты на продажу топлива на некоторых заправках.