Дешевеет 4 месяца подряд: какой продукт в Кузбассе удивляет ценой

По данным Росстата, в августе цены в Кемеровской области к июлю выросли всего на 0,29%. Годовая инфляция в регионе – 5,89%. Это ниже, чем в среднем по России, где показатель составил 6,33%.

Главным источником снижения цен стали услуги. Из-за уменьшения спроса на осенние поездки подешевел проезд в поездах. Завершение летнего сезона привело к удешевлению отдыха на Черноморском побережье и в санаториях региона. Правда, туры в Египет и некоторые азиатские страны, наоборот, подорожали. Причина – ослабление рубля и затраты на авиатопливо.

Снизились цены и на непродовольственные товары. Увеличение поставок подержанных автомобилей из азиатских стран привело к снижению их стоимости. Подешевели бензин и дизель. На динамику повлияли новые поставки топлива за счёт перераспределения внутри страны. К тому же период отпусков закончился, кузбассовцы стали меньше ездить на машинах, поэтому спрос на топливо упал.

Стоимость продуктов по сравнению с июлем в августе почти не изменилась. Четвёртый месяц подряд в регионе дешевеют яйца. Причина – сезонное снижение себестоимости и рост местного производства. А вот сахар, наоборот, растёт в цене. Прошлогодние запасы к концу лета традиционно сократились, а переработка нового урожая сахарной свёклы ещё не началась. Плюс растут логистические затраты из-за удалённости Кузбасса от заводов-производителей.

– В Кузбассе сильнее, чем в среднем по стране, подешевела плодоовощная продукция, в том числе картофель. Местные производители практически полностью обеспечивают регион своей картошкой. Это сокращает транспортные издержки и позволяет быстрее поставлять продукцию в торговые сети, – отмечает управляющий Отделением Кемеровского Банка России Сергей Драница.

Банк России продолжит денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.

Напомним, в середине сентября инфляция в Кузбассе ускорилась. Редакция VSE42 сообщала, что подорожало сильнее всего.