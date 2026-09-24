"Жизнь одна": медведи заставили отменить массовые мероприятия в Кузбассе

В Кузбассе из-за опасности медведей отменили два спортивных мероприятия, запланированных на 10 октября. Информация появилась в соцсетях.

Так, в Междуреченске не состоится фестиваль скайраннинга "Кастегай". Организаторы сообщили, что решение далось им непросто, однако сейчас они не могут гарантировать безопасность спортсменов на маршруте.

– Мы в первую очередь – за вашу безопасность и, к сожалению, сейчас её обеспечить невозможно, – написали организаторы.

При этом уже зарегистрированным участникам не придется терять свои слоты. Их регистрации перенесут на "Кастегай-2027".

В Гурьевском округе также отменили забег "Сумрачный трейл".

Организаторы отмечают, что в районе проведения соревнований медведей раньше практически не встречали. Однако проверять эту статистику на участниках они не захотели.

– Не хотим, чтобы кто-то из вас встретил медведя вместо финишного фотографа. Жизнь одна. И никакой трейл не стоит даже малейшего неоправданного риска. Поэтому мы принимаем непростое решение отменить мероприятие, – уточнили в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что кемеровчане скупили все средства защиты от медведей. Также редакция VSE42.RU писала о хрупкой женщине-участковой, которая убивает хищников в Кузбассе.