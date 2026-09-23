В Кузбассе хрупкая женщина-участковый одного за другим убивает медведей – подробности

Хрупкая на вид женщина-участковый застрелила за короткий срок из автомата двух злых медведей, рассказала в среду, 23 сентября, официальный представитель МВД Ирина Волк.

Недавно вечером в дежурную часть сообщили о том, что на пасеку в посёлке Кузедеево забрался медведь. Зверь сломал забор и разорил один из ульев. Узнав об этом, женщина-полицейский бросилась в бой.

– Хозяин дома успел спрятаться в хозпостройке, а зверь уже принял позу, характерную для нападения. За секунды оценив обстановку, старший лейтенант полиции применила огнестрельное оружие, – сказала Волк.

Автоматную очередь хозяин тайги не пережил.

Несколько дней назад снова поступил сигнал о медведе, теперь – в посёлке Кандалеп. Хищник пытался проникнуть в курятник и полакомиться беззащитными птицами. Та же сотрудница примчалась на помощь, убедилась, что медведь не реагирует на шум, и двумя прицельными выстрелами ликвидировала зубастую цель.

Сельчане восхищены отвагой женщины-участкового. Один из них отмечает, что от медведей не спасают ни колючая проволока, ни фонарь с детектором движения, ни забор. Если бы не решимость полицейской, то быть беде.